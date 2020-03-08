Регионы на севере Италии могут поместить под карантин

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Фото: Pixabay

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Фото: Pixabay

Эпидемия нового коронавируса стала причиной подготовки властями Италии постановления, согласно которому въезд и выезд в Ломбардию и в 11 провинций на севере страны будет доступен только в крайних случаях.

Так, на период с 8 марта по 3 апреля планируется закрыть на карантин всю Ломбардию, Падую, Венецию, Тревизо, Модену, Парму, Пьяченцу, Реджо Эмилию, Римини, Пезаро, Урбино, а также Асти и Алессандрию, сообщает «Российская газета».

В указанных районах начнут действовать жесткие меры по «сдерживанию коронавируса». В частности, власти приостановят работу всех школ, музеев, театров, спортзалов, бассейнов, а также массовых мероприятий. В заведениях общепита клиентам придется находиться на расстоянии в 1 метр друг от друга.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в ВОЗ объяснили, чем коронавирус отличается от гриппа.