Путин объяснил необходимость сменяемости власти в России

Российский лидер Владимир Путин объяснил свое предложение об ограничении количества президентских сроков.

По его словам, ограничение сроков нахождения главы государства необходимо для обеспечения сменяемости власти в России. Он напомнил, что сейчас рассматриваются поправки в Конституцию РФ, в том числе звучит предложение убрать ограничение на количество президентских сроков.

В интервью для проекта «Пролетев над бездной» президент подчеркнул, что такая ситуация обстоит во многих странах мира.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Владимир Путин не поддержал идею о своем назначении на должность руководителя Госсовета.