Путин объяснил необходимость сменяемости власти в России

Путин объяснил необходимость сменяемости власти в России
Владимир Путин. Фото: kremlin.ru

Российский лидер Владимир Путин объяснил свое предложение об ограничении количества президентских сроков.

По его словам, ограничение сроков нахождения главы государства необходимо для обеспечения сменяемости власти в России. Он напомнил, что сейчас рассматриваются поправки в Конституцию РФ, в том числе звучит предложение убрать ограничение на количество президентских сроков.

В интервью для проекта «Пролетев над бездной» президент подчеркнул, что такая ситуация обстоит во многих странах мира.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Владимир Путин не поддержал идею о своем назначении на должность руководителя Госсовета.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
владимир путин конституция политика россия
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Италии число погибших от коронавируса возросло до 366 человек
Путин объяснил необходимость сменяемости власти в России
Мужчины на каблуках подрались в торговом центре в Сочи
На Белы Куна спасатели потушили пожар в четырехкомнатной квартире
Начало рабочей недели в Петербурге порадует горожан солнцем и теплом
Ватикан закрывает музеи из-за коронавируса
Три австралийки подрались в магазине из-за туалетной бумаги
Подростка, подозреваемого в убийстве друга, отправили под домашний арест