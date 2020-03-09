Власти пообещали несмотря ни на что проиндексировать соцвыплаты и пенсии

Власти пообещали несмотря ни на что проиндексировать соцвыплаты и пенсии
Россиян просят не волноваться.. Фото: Pixabay

Все будет выполнено, так что граждан просят не переживать.

Об этом стало известно сегодня, 9 марта. Обо всем сообщают РИА Новости, ссылаясь на заместителя председателя комитета Совета Федерации по соцполитике Елену Бибикову. Она заявила, что несмотря на падение рубля, все социальные выплаты и пенсии будут проиндексированы. Бибикова подчеркнула, что власти также не допустят снижения доходов, так что россиянам волноваться не о чем.

«То, что планируется закрепить в Конституции — индексация социальных выплат и пенсий — будет выполнено»,

— заверила сенатор.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что после новостей об обвале рубля петербуржцы выстроились в очередь у обменников. В самых выгодных евро можно было купить за 87 рублей.

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Власти пообещали несмотря ни на что проиндексировать соцвыплаты и пенсии
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