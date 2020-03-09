Путин сказал «можем повторить», отвечая на вопрос о ВОВ

Политик предостерег потенциальных врагов.

Об этом стало известно сегодня, 9 марта. Обо всем президент России Владимир Путин рассказал в интервью ТАСС. Он признался, что на страну могут напасть в любой момент, но Россия к этому готова. Путин заверил, что государство в любой момент повторит то, что было во времена Великой Отечественной войны. Так что «кто к нам с мечом придет, от меня и погибнет».

Пока что полная версия не доступна для просмотра. Она выйдет 10 марта.

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