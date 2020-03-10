Петербуржцы наткнулись на змей в Юнтоловском заказнике

В Государственном природном заказнике регионального значения «Юнтоловский», что в Приморском районе Петербурга, жители города наткнулись на змей.

Как сообщается в группе «Соседи СПЧ Приморский район» в социальной сети «ВКонтакте» вчера, 9 марта, жители Петербурга, прогуливающиеся в заказнике стали свидетелем того, как гадюки выползли из своих нор на поверхность, чтобы погреться на весеннем солнце.

«В Юнтоловском заказнике проснулись гадюки. Вчера весь день грелись на солнышке. Будьте внимательны, гуляя с детьми и питомцами!», — написал автор поста Виталий.

Отметим, что укус гадюки может быть опасен как для человека, так и для животных. Иногда он может быть даже смертелен, особенно для собак маленьких пород. Однако, в большинстве случаев он оставляет после себя только неприятные симптомы, к примеру — высокую температуру, тошноту, припухлость вокруг укуса и некроз тканей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербуржцы помогли собаке, которую нашли в мусорном баке.