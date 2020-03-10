Спасатели ищут лодку с тремя рыбаками, пропавшими на Ладожском озере

Спасатели ищут лодку с тремя рыбаками, пропавшими на Ладожском озере
Рыбаки пропали на Ладожском озере. Фото: pixabay

Житель Волховского района обратился в экстренные службы с заявлением о пропаже трех мужчин, которые отправились рыбачить на лодке на Ладожском озере.

Как стало известно gazeta.spb.ru, мужчина сообщил о произошедшем минувшей ночью, 10 марта. Заявитель, родственник одного из пропавших, рассказал специалистам, что его приятели отправились рыбачить из деревни Сторожно, миновав мыс вдоль берега. После они направили лодку в сторону поселка Свирица.

Дрейфующую в Ладожском озере лодку с пропавшими рыбаками начали искать сегодня утром. Все обстоятельства инцидента будут известны позднее, когда выяснится судьбы рыбаков.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Выборгском районе три рыбака провалились под лед и погибли.

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