Соловьев прокомментировал идею Жириновского о досрочных выборах в Госдуму

Телеведущий Владимир Соловьев назвал лидера ЛДПР Владимира Жириновского, который предложил провести досрочные выборы в Госдуму, тонким стратегом.

«Жириновский всегда готов к выборам!» — написал Соловьев в своем Telegram-канале.

Накануне лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил после принятия обновленной Конституции РФ провести досрочные парламентские выборы.

Ранее президент России внес поправки ко второму чтению законопроекта об изменении Конституции. В поправках Путина есть упоминание Бога и определение брака «как союза мужчины и женщины». Фраза «Российская Федерация, объединенная тысячелетней историей, сохраняя память предков, передавших нам идеалы и веру в Бога…» будет соседствовать с формулировками о том, что Россия — светское государство и никакая религия не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной. Президент также предлагает указать, что Россия «чтит память защитников Отечества и обеспечивает защиту исторической правды».

Напомним, президент России Владимир Путин, выступая с посланием к Федеральному собранию 15 января, заявил, что в нынешнюю Конституцию необходимо внести ряд значительных изменений.

Ранее gazeta.spb.ru писала о полной отставке правительства России. Об этом объявил Дмитрий Медведев после слов Путина о необходимости внесения фундаментальных поправок к действующую Конституцию РФ.