Путин не поддержал идею убрать из Конституции ограничение на число президентских сроков

Путин не поддержал идею убрать из Конституции ограничение на число президентских сроков
Владимир Путин. Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин прибыл в Госдуму, где проходит второе чтение законопроекта о поправке в Конституцию РФ.

Он прокомментировал идею депутата от «Единой России» Валентина Терешкова, которая предложила внести в законопроект об изменениях в Конституцию поправку об обнулении президентских сроков и убрать из Конституции ограничения по числу президентских сроков.

Путин отметил, что других странах такая практика существует, однако подчеркнул, что сменяемость власти нужна для динамики развития страны, сообщает РИА «Новости».

«Общество должно иметь гарантии, что власть будет сменяться», — заявил он.

Ранее gazeta.spb.ru писала о полной отставке правительства России. Об этом объявил Дмитрий Медведев после слов Путина о необходимости внесения фундаментальных поправок к действующую Конституцию РФ.

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