На Зине Портновой незаконно живут сотрудники ЖКС

Прокуратура потребовала устранить нарушения законодательства о государственной собственности.

Об этом стало известно сегодня, 11 марта. Обо всем сообщает прокуратура Кировского района. В ходе проверки было выявлено, что в здании на улицы Зины Портновой проживали сотрудники ЖКС без соответствующего разрешения. Представители правоохранительных органов отмечают, что помещение находится в собственности города и свободно от договорных отношений.

«Прокуратура по фактам выявленных нарушений внесла представление в адрес директора ООО «ЖКС №3 Кировского района», которое находится на рассмотрении»,

— говорится на сайте.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что после вмешательства прокуратуры управляющая компания привела в порядок крыши жилых домов в Кронштадте.