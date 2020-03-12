Ученые выяснили, что кофеин не помогает с креативностью

Так что, творческие люди могут не рассчитывать на вдохновение после чашечки кофе.

Кофе — один из самых популярных напитков в мире. Также, он является самым известным психотропным продуктом. Кофеин помогает с бодростью, улучшает концентрацию.

Ученые решили выяснить, влияет ли кофеин на творческое мышление и способности решать какие-либо ситуации. Для этого психологи Дарья Забелина из Арканзасского университета и Пол Сильвия из университета Северной Каролины решили провести эксперимент по изучению влияния кофеина на два типа мышления — конвергентный и дивергентный. Первое мышление позволяет найти одно решение вопроса, которое является более правильным, а второе позволяет находить нестандартные решения с помощью различных идей. Дивергентное мышление преобладает у людей склонных к творчеству. Об этом сообщают РИА-новости.

Для эксперимента было выбрано 80 добровольцев, которые получали либо плацебо, либо таблетку кофеина. После они проходили специальные тесты для оценки типов мышления, рабочей памяти и общего эмоционального состояния. В результате, выяснилось, что на дивергентное мышление кофеин влияния, увы, не оказывает. А вот помочь с концентрацией он может весьма успешно.

Несмотря на это, кофеин повышает и настроение, хоть и на память влияние он тоже не оказывает.

В целом, кофе пить полезно. Пусть творческому вдохновению он не поможет, но он точно сможет помочь быть внимательнее.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ученые выяснили, что кофе помогает в борьбе с ожирением.