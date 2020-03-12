Эксперт: Россия рано или поздно достроит газопровод «Северный поток – 2», несмотря на санкции

Эксперт: Россия рано или поздно достроит газопровод &#171;Северный поток – 2&#187;, несмотря на санкции
В рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложат трубопровод для доставки российского газа в Европу. Фото: Nord Stream 2 AG

Польский эксперт по энергетике Матеуш Кубяк заявил, что Россия рано или поздно завершит строительство газопровода «Северный поток – 2», несмотря на санкции США.

Он отметил, что Россия может задействовать для завершения строительства принадлежащее «Газпрому» судно «Академик Черский», которое в начале февраля вышел из порта Находка.

«Рано или поздно россиянам удастся достроить газопровод. У них есть трубоукладчик, а санкции не распространяются на специалистов, имеющий соответствующую подготовку персонал», — считает эксперт, сообщает Polske Radio.

Ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подписал новый оборонный бюджет государства, в который внесены санкции против «Северного потока-2».

В рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложат трубопровод для доставки российского газа в Европу. Мощность газопровода — 55 млрд куб. м газа в год. Стоимость проекта составляет €9,5 млрд. Строительством «Северного потока — 2» занимается компания Nord Stream 2 AG. Кроме «Газпрома» в проекте участвуют западные инвесторы, среди которых немецкий консорциум Uniper, французская Engie, австрийская OMV, британо-нидерландская Royal Dutch Shell и дочерняя компания группы BASF Wintershall. При этом «Газпрому» принадлежит 51% акций совместного предприятия.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что президент Национального собрания Австрии Вольфганг Соботка заявил, что проект «Северный поток-2» будет способствовать безопасности Европейского союза.

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