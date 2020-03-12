Макрон считает коронавирус серьезнейшим кризисом в здравоохранении за столетие

На данный момент во Франции от болезни умерли более 60 человек.

Об этом стало известно сегодня, 12 марта. Обо всем сообщает RT. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что коронавирус – худший кризис в здравоохранении за последнюю сотню лет. Его поражает, как быстро болезнь распространяется по континенту.

Напоминаем, что во Франции коронавирус диагностировали почти у трех тысяч человек. От инфекции погибли 61 человек. Некоторые российские авиакомпании уже отказываются летать в ряд стран.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Россию перестанут пускать граждан Италии. Ограничения связаны со вспышкой коронавируса. Они вступят в силу с 13 марта.