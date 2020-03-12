Макрон считает коронавирус серьезнейшим кризисом в здравоохранении за столетие

Макрон считает коронавирус серьезнейшим кризисом в здравоохранении за столетие
Макрон прокомментировал вспышку коронавируса. Фото: kremlin.ru

На данный момент во Франции от болезни умерли более 60 человек.

Об этом стало известно сегодня, 12 марта. Обо всем сообщает RT. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что коронавирус – худший кризис в здравоохранении за последнюю сотню лет. Его поражает, как быстро болезнь распространяется по континенту.

Напоминаем, что во Франции коронавирус диагностировали почти у трех тысяч человек. От инфекции погибли 61 человек. Некоторые российские авиакомпании уже отказываются летать в ряд стран.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Россию перестанут пускать граждан Италии. Ограничения связаны со вспышкой коронавируса. Они вступят в силу с 13 марта.

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