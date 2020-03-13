КГОИП просит наказать вандала, разгромившего Дом Витцеля в Сестрорецке

КГОИП просит наказать вандала, разгромившего Дом Витцеля в Сестрорецке
Дом Франца Витцеля был возведен в 1912 году. Фото: http://www.citywalls.ru

КГИОП Петербурга организовал проверку по факту вандализма в загородном Доме Витцеля. Блогер проводил в закрытом для посетителей особняке съемки, в ходе которых разбивал окна.

Историческому архитектурному памятнику, статус которого загородный дом Франца Витцеля получил в мае прошлого года, пришлось пострадать из-за съемок рекламного ролика. Нарушитель выложил ролик в Instagram, предположительно, в качестве рекламы магазина спортивной обуви.

Сейчас КГИОП намерен проверить действия молодого человека и, в случае, если удастся доказать факт повреждения объекта культурного наследия, привлечь вандала к уголовной ответственности.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала подробности появления скандального видеоролика в социальных сетях. На крушение памятника культуры обратили внимание в проекте под названием «Двери с помоек».

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