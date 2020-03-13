Жители дома на улице Вавиловых жалуются на трупный запах: полиция не реагирует

Люди уверены, что в квартире кто-то умер. Фото: https://vk.com/spb_today_unpublished

Люди уверены, что в квартире кто-то умер. Фото: https://vk.com/spb_today_unpublished

Жильцы дома на улице Вавиловых бьют тревогу: людей беспокоит трупный запах и мухи возле одного из окон на последнем этаже.

Информация о странном происшествии появилась в сообществе «Неизданное ДТП и ЧП Санкт-Петербург» утром в пятницу, 13 марта. Автор публикации, проживающая в доме №11, корпус 4 по улице Вавиловых, объяснила, что на лестничной площадке чувствуется стойкий, приторный и крайне неприятный запах, и появились мухи.

При этом в квартире, откуда исходит запах, беспрерывно горит свет. Обеспокоенные жильцы пытались, во всех смыслах, достучаться до соседей, однако дверь им так никто не открыл. Стражи порядка, к которым обратились петербуржцы, приехали, опросили местных жителей и ушли. Тем временем, неприятный аромат продолжает усиливаться и очевидцы уверены, что это запах разложения.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru писала, что возле гипермаркета на Дальневосточном проспекте сгорели две каршеринговые иномарки.