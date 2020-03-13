Минздрав предупредил о пандемии ожирения в России

Минздрав предупредил о пандемии ожирения в России
Кроме того, россиянам не хватает микронутриентов. Фото: Pixabay

Ожирение в России приобретает масштабы пандемии — более половины россиян старше 30 лет имеют избыточную массу тела, у 26% — ожирение.

Об этом рассказал главный внештатный диетолог Минздрава Виктор Тутельян. Кроме того, он отметил, что россиянам не хватает микронутриентов — витаминов, минеральных веществ и микроэлементов, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения России.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что американские ученые пришли к выводу, что зеленый чай в сочетании с физическими нагрузками крайне полезен для людей с лишним весом. Соответствующая комбинация, по словам специалистов, на четверть снижает отложение жира при употреблении тяжелой пищи.

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