Врачи рассказали, чем запивать тяжелую пищу, чтобы не откладывался жир

Врачи рассказали, чем запивать тяжелую пищу, чтобы не откладывался жир
Зеленый чай. Фото: pixabay

Американские ученые пришли к выводу, что зеленый чай в сочетании с физическими нагрузками крайне полезен для людей с лишним весом. Соответствующая комбинация, по словам специалистов, на четверть снижает отложение жира при употреблении тяжелой пищи.

Специалисты из Университета Пенсильвании провели эксперимент на лабораторных мышах. В течение 16 недель грызуны питались жирной пищей, но при этом получали экстракт зеленого чая. Мыши также регулярно бегали на колесе.

Специалисты выяснили, что если мышь не переваривает жир, он, и связанные с ним калории, проходят через пищеварительную систему и сразу «выходят», не откладываясь.

Результат показал, что совокупность зеленого чая и физупражнений позволяет уменьшать жировые отложения.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что плотный завтрак может улучшить здоровье.

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