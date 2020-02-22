Ученые рассказали, что плотный завтрак может улучшить здоровье

Немецкие научные сотрудники пришли к выводу, что плотный завтрак может принести пользу для больных ожирением и диабетов.

Согласно результатам работы, опубликованным в журнале Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism, организм человека, который обильно позавтракал, тратит в два раза больше энергии, чем после обеда с тем же количеством калорий. Такое питание может быть полезно не только страдающим от диабета и ожирения, но и здоровым людям.

Ученые провели эксперимент с участием 16 мужчин, часть из которых плотно завтракала, а на обеде ела низкокалорийную пищу. Остальные участники употребляли легкий завтрак и плотный обед.

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