Ученые рассказали, что плотный завтрак может улучшить здоровье

Ученые рассказали, что плотный завтрак может улучшить здоровье
Плотный завтрак может принести пользу для больных ожирением и диабетов. Фото: pixabay

Немецкие научные сотрудники пришли к выводу, что плотный завтрак может принести пользу для больных ожирением и диабетов.

Согласно результатам работы, опубликованным в журнале Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism, организм человека, который обильно позавтракал, тратит в два раза больше энергии, чем после обеда с тем же количеством калорий. Такое питание может быть полезно не только страдающим от диабета и ожирения, но и здоровым людям.

Ученые провели эксперимент с участием 16 мужчин, часть из которых плотно завтракала, а на обеде ела низкокалорийную пищу. Остальные участники употребляли легкий завтрак и плотный обед.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ученые выяснили, что является причиной мигрени.

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