В Петербурге предлагают легализовать уличных музыкантов

В Петербурге предлагают легализовать уличных музыкантов
Музыканты на Дворцовой площади. Фото: Baltphoto/Дарья Иванова

В Петербурге могут узаконить выступления уличных музыкантов. Соответствующий законопроект предварительно поддержали на заседании парламентского комитета по законодательству 13 марта.

Автором инициативы выступил депутат Денис Четырбок. Он предлагает определить четкие правила, по которым уличные музыканты смогут легально работать. В том числе, составить перечень мест для выступлений и разместить его в интернете, установить продолжительность уличного концерта на время не более 6 часов в день, ограничить количество артистов коллектива до 10 человек, определить разрешенную силу звука (не более 60 дБ при использовании звукоусилителей). Помимо этого, депутат предлагает ввести процедуру согласования. Музыкантов могут обязать уведомлять комитет по культуре о выступлениях.

«Уличные музыканты – это ведь целая аура, особый дух Санкт-Петербурга, и те выступления, которые мы с вами часто видим на Невском проспекте, на Большой Конюшенной, Дворцовой площади и в ряде других точек нашего города, должны быть в законе», — отметил Четырбок.

Депутат подчеркнул, что музыканты в обмен на согласие играть в определенных местах и по определенным правилам должны получить защиту, возможность выступать спокойно, а также уверенность в том, что их не разгонит полиция.

Законопроект внесен на рассмотрение Законодательного собрания Петербурга.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что российские музыканты написали песню в поддержку Китая из-за коронавируса.

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