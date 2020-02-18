Российские музыканты выпустили песню в поддержку Китая из-за коронавируса

Российские музыканты написали песню «Нити судьбы», призванную поддержать китайский народ во время эпидемии коронавируса. В ротацию она выйдет во вторник, 18 февраля.

Премьера песни в поддержку жителей Ухани состоялась в России накануне. Услышать «Нити судьбы» можно на новых медиа-платформах Медиакорпорации Китая и основных СМИ русскоязычных стран. Песня также представлена на социальных медиа-платформах Weibo и VK.

В создании «Нитей судьбы» участвовали Медиакорпорация Китая и Радио Metro в Петербурге, вещающее на частоте 102,4 FM. Задачей песни было показать жителям Ухани, что есть люди, готовые прийти на помощь и вместе с ними пройти через трудности.

Лейтмотивом композиции стало мужество, взаимная помощь и поддержка. Одна из строчек песни гласит: «В самом сложном испытании, друг к другу руки протяните. Нас свяжут помощь и спасение – судьбы невидимые нити».