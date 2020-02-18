Российские музыканты выпустили песню в поддержку Китая из-за коронавируса

Российские музыканты выпустили песню в поддержку Китая из-за коронавируса
Российские музыканты спели о коронавирусе. Скриншот видео на сайте vk.com

Российские музыканты написали песню «Нити судьбы», призванную поддержать китайский народ во время эпидемии коронавируса. В ротацию она выйдет во вторник, 18 февраля.

Премьера песни в поддержку жителей Ухани состоялась в России накануне. Услышать «Нити судьбы» можно на новых медиа-платформах Медиакорпорации Китая и основных СМИ русскоязычных стран. Песня также представлена на социальных медиа-платформах Weibo и VK.

В создании «Нитей судьбы» участвовали Медиакорпорация Китая и Радио Metro в Петербурге, вещающее на частоте 102,4 FM. Задачей песни было показать жителям Ухани, что есть люди, готовые прийти на помощь и вместе с ними пройти через трудности.

Лейтмотивом композиции стало мужество, взаимная помощь и поддержка. Одна из строчек песни гласит: «В самом сложном испытании, друг к другу руки протяните. Нас свяжут помощь и спасение – судьбы невидимые нити».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Китае число погибших от коронавируса достигло 1 тыс. 868 человек. Количество зараженных превысило 72,4 тыс. Выздоровели 12,5 тыс.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
Китай коронавирус музыка новости спб ухань
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Вице-премьер Хуснуллин едет в Петербург, чтобы узнать реальную ситуацию
«Сапсан» насмерть сбил человека у станции «Славянка»
В Выборгском районе гурман почти украл сыр на 26 тысяч рублей
Музей обороны и блокады Ленинграда получил новые помещения в Соляном переулке
В Петербурге наркоман случайно задушил подругу и сдался полиции
Российские музыканты выпустили песню в поддержку Китая из-за коронавируса
Водители выступили против закрытия центра Петербурга для старых автомобилей
Молодая мать родила и выбросила дочку в окно на Ставрополье