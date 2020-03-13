Сергей Соколов покинул пост главы Архивного комитета

Сергея Соколова освободили от должности председателя Архивного комитета Петербурга. Официально пост он покинул в четверг, 12 марта.

«Распоряжением Правительства Санкт-Петербурга 12 марта Сергей Соколов освобожден от должности государственной гражданской службы Санкт-Петербурга председателя Архивного комитета Санкт-Петербурга», — сообщается на сайте Смольного.

Исполнять обязанности председателя Архивного комитета временно будет Павел Крылов.

Сергей Соколов возглавил Архивный комитет в 2015 году, сменив на посту Светлану Штукову. До этого он около шести лет занимал должность заместителя председателя Архивного комитета. С 1993 по 2009 годы Соколов работал в канцелярии администрации Петербурга.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что комитет по промышленной политике, инновациям и торговле Петербурга возглавил Кирилл Соловейчик.