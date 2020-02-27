В Смольном выбрали нового главу комитета по промышленности

Бывшего председателя комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Петербурга Юрия Калабина, который ушел с поста месяц назад, сменил Кирилл Соловейчик.

Как сообщает АБН, новый председатель петербургского комитета уже имеет опыт работы в исполнительной власти города — в период с весны 2010 по апрель 201 он занимал пост зампредседателя комитета экономического развития и торговли.

Кириллу Соловейчику 44 года. Свою карьеру он начал в 1998 году в петербургском отделении Института Геоэкологии РАН, где поднялся с младшего научного сотрудника до замдиректора.

В 2003 году он занял пост заместителя гендиректора ОАО «ЛЕНПОЛИГРАФМАШ», а спустя три года его назначили гендиректором. С 2010 по 2012 год он работал зампредседателем комитета экономического развития и торговли, а сразу после вернулся в ОАО «ЛЕНПОЛИГРАФМАШ», где его назначили генеральным конструктором.

В 2019 году Соловейчик вошел в состав Совета по стратегическому развитию и проекта при петербургском губернаторе.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Александр Ситов стал новым замглавы комитета по промышленной политике Петербурга.