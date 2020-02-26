Александр Ситов стал новым замглавы комитета по промышленной политике Петербурга

Александр Ситов стал новым замглавы комитета по промышленной политике Петербурга
Фото: Baltphoto

Согласно информации на сайте комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Петербурга, новым заместителем руководителя ведомства назначен Александр Ситов.

Об этом стало известно в среду, 26 февраля. В ведении Ситова будут находиться вопросы развития инфраструктуры, инвестиционных проектов, а также промышленных территорий. Кроме того, новый заместитель главы комитета возьмет под контроль деятельность дирекции по сопровождению промышленных проектов, Центр контроля качества товаров, работ и услуг и Центр развития и поддержки предпринимательства.

Назначение осталось единственным: других кадровых перестановок в ведомстве не предвидится, отмечают в ведомстве.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что у комитета по спорту в Северной столице новый глава. Теперь начальником ведомства стал Антон Шантырь.

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