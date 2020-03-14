Школьники Петербурга будут получат здания через портал дистанционного обучения

Ожидается, что из-за коронавируса детей хотят переводить на обучение дома.

Об этом стало известно сегодня, 14 марта. Обо всем сообщает председатель комитета по образованию Жанна Воробьева. Она заявила, что в понедельник школьникам предложат перейти на дистанционное образование в связи с распространением коронавируса. Для того, чтобы получать знания можно было из дома, всех учеников петербургских учреждений подключат к порталу дистанционного обучения.

Напоминаем, что таким образом школьники смогут пройти курсы по большинству предметов по федеральным стандартам.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что количество зараженных коронавирусом в Петербурге увеличилось до шести. Заболевший — 55-летний мужчина, который вернулся из Италии почти неделю назад.