Школьники Петербурга будут получат здания через портал дистанционного обучения

Школьники Петербурга будут получат здания через портал дистанционного обучения
Школьники будут учиться из дома. Фото: pixabay

Ожидается, что из-за коронавируса детей хотят переводить на обучение дома.

Об этом стало известно сегодня, 14 марта. Обо всем сообщает председатель комитета по образованию Жанна Воробьева. Она заявила, что в понедельник школьникам предложат перейти на дистанционное образование в связи с распространением коронавируса. Для того, чтобы получать знания можно было из дома, всех учеников петербургских учреждений подключат к порталу дистанционного обучения.

Напоминаем, что таким образом школьники смогут пройти курсы по большинству предметов по федеральным стандартам.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что количество зараженных коронавирусом в Петербурге увеличилось до шести. Заболевший — 55-летний мужчина, который вернулся из Италии почти неделю назад.

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Школьники Петербурга будут получат здания через портал дистанционного обучения
Количество зараженных коронавирусом в Петербурге увеличилось до шести
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