Депутат Петербурга считает «безответственной» выставку французского художника в городском кафе

Депутат Петербурга считает &#171;безответственной&#187; выставку французского художника в городском кафе
Депутат Сергей Боярский. Фото: Baltphоto/ Дарья Иванова

В Северной столице должна состояться выставка современного французского импрессиониста Жан-Марка Жаньячика, которую художник намерен представить лично.

Это вызвало возмущение депутата петербургского Законодательного собрания Сергея Боярского, который считает подобный поступок в сегодняшних условиях безответственным. Парламентарий призывает применять строгие меры к нарушителям карантина, необходимого для борьбы с пандемией коронавируса COVID-19.

Встреча художника с поклонниками его творчества должна состояться в одном из городских кафе. Правоохранительные органы отмечают, что не уполномочены воспрепятствовать мероприятию, если на нем будет менее тысяч человек. Окончательное решение остается за районной администрацией.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Россия закрыла границу с Белоруссией в рамках предупреждения распространения опасной инфекции.

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