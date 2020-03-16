Зрителям Евро-2020 в Петербурге предоставят бесплатный проезд

Правительство Северной столицы утвердило бесплатный проезд для болельщиков, которые приедут в Санкт-Петербург на матчи чемпионата Европы по футболу летом 2020 года.

Власти города на Неве не поддаются коронавирусной панике и надеются, что масштабное спортивное мероприятие, намеченное на лето, все-таки состоится. В связи с этим продолжается обсуждение деталей проведения матчей чемпионата, а также обеспечение необходимой инфраструктурой и прочим как спортсменов, так и болельщиков.

В понедельник, 16 марта, в Смольном приняли решение, что владельцы билетов на петербургские матчи ЧЕ-2020 смогут бесплатно пользоваться общественным транспортом на «маршрутах спортивных соревнований». Под это определение попадает метрополитен, пригородные электрички, трамваи №№19 и №48, а также специальные шаттлы.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Госдума рассматривает возможность приостановки игр РПЛ.