Король Испании отказался от наследства

Король Испании отказался от наследства
Он отказывается от богатства. Фото: pixabay.com

Своего отца он лишил финансирования – это 16 миллионов рублей ежегодно.

Об этом стало известно сегодня, 16 марта. Обо всем сообщает BBC News. Испанский король Фелипе VI пообещал отказаться от наследства отца, правившего до 2014 года. Он также заверил, что собирается лишить Хуана Карлоса денежного пособия в размере 16 миллионов рублей. Эксперты убеждены, что король Испании не хочет ассоциироваться со скандалами вокруг экс-монарха.

Напоминаем, что 82-летнео Хуана Карлоса все время критикуют за чрезмерную любовь к роскоши, а также за финансовые махинации.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что экс-король Малайзии не готов признавать сына от Оксаны Воеводиной. Он может выплатить девушке крупную сумму денег, но для этого «Мисс Москве» нужно будет выполнить ряд требований.

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