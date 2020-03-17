В Мурино готовят к сдаче вторую очередь ЖК «Три кита»

Участники долевого строительства в "Трех китах" ждут своих квартир уже несколько лет. Фото: pixabay.com

Участники долевого строительства в "Трех китах" ждут своих квартир уже несколько лет. Фото: pixabay.com

Второй корпус проблемного долгостроя в городе Мурино могут ввести в эксплуатацию уже к концу марта. Госстройнадзор Ленинградской области одобрил возведенный объект.

Разрешение на ввод в эксплуатацию «Три кита 2» получил в понедельник, 16 марта. Теперь необходимо осмотреть 12-этажное здание и, в случае успешного прохождения инспекции Госстройнадзора, корпус сдадут уже в конце месяца.

Отметим, что завершение проблемного жилого комплекса взял на контроль губернатор региона Александр Дрозденко. Все корпуса ЖК «Три кита» должны были сдать еще два года, однако сроки сильно сдвинулись. Сейчас строительная компания «Лидер Групп», отвечающая за завершение проекта, активно сотрудничает с областными властями, чтобы как можно скорее отдать дольщикам ключи от квартир.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в течение прошлого года в Петербурге завершили 20 долгостроев.