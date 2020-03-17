В Петербурге посреди солнечного дня засветится Эрмитаж

Во вторник, 17 марта, в историческом центре Северной столицы проведут профилактическое тестирование наружного освещения.

В связи с этим, несмотря на яркий солнечный день, в период с 10:00 до 16:00 на Дворцовой площади включат художественную подсветку зданий Государственного Эрмитажа, Института культуры и Музея артиллерии. Также засияют Музей инженерных войск и войск связи, Большеохтинский мост (с левого берега) и фасады зданий на Университетской набережной и набережной Кутузова.

О планирующихся технических мероприятиях рассказали в пресс-службе «Ленсвета». Уличное освещение также протестируют в менее знаковых точках города: Батайском переулке, на Верейской и Можайской улицах, Клинском проспекте.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в рамках технической диагностики перед стартом навигации в Петербурге начали разводить мосты.