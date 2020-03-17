Россияне оказались заперты в аэропорту Будапешта после закрытия границы

Россияне, совершающие транзитную пересадку в Венгрии, вынуждены два дня ждать рейса в Петербург в транзитной зоне из-за запрета на въезд для иностранцев.

Не так давно Венгрия объявила о внезапном закрытии границ страны. Ограничения для иностранцев вступили в силу 17 марта, поэтому сегодня многие оказались, в прямом смысле, «заложниками ситуации». Среди россиян, прилетевших из Португалии в Венгрию, чтобы пересесть на самолет в Петербург, оказались жители Мурино, которые поделились живым рассказом о происходящем с ЛенТВ24.

Когда россияне поняли, что попасть в страну не удастся, выяснялось, что следующего рейса придется ждать два дня. И полетит он не в Петербург, а в Москву. Сейчас пассажиры в неведении остаются в транзитной зоне. Их обеспечили водой, однако не дали никакой информации, где и как пережить два дня до вылета, и почему конечный пункт путешествия изменился.

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