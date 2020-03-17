Охраняющим ЛАЭС сотрудникам Росгвардии вручили ключи от квартир в Сосновом Бору

Военнослужащим Росгвардии, охраняющим Ленинградскую атомную электростанцию, выделили 108 служебных квартир в новом доме в Сосновом Бору.

Во вторник, 17 марта, владельцам жилья в новом доме в Сосновом Бору вручили ключи от квартир. Жилплощадь получили офицеры и сержанты, служащие по контракту. Все они занимаются охраной важных государственных объектов: Ленинградской атомной электростанции (ЛАЭС) и НИТИ им. А.П. Александрова.

Ключи сотрудникам Росгвардии в ходе торжественной церемонии передал командующий Северо-Западным округом войск нацгвардии РФ генерал-полковник Павел Дашков. Военным выделили 25 трехкомнатных квартир, 5 двухкомнатных квартир и 78 «однушек».

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Мурино проект сдачи второй очереди проблемного ЖК «Три кита» получил одобрение Госстройнадзора Ленобласти.