Власти Нидерландов продолжают готовиться к «Евровидению», несмотря на коронавирус

Число жертв в стране достигло 43 человек. Инфицированных – более 1,7 тысяч.

Об этом стало известно сегодня, 17 марта. Обо всем сообщают зарубежные СМИ. Многие мероприятия и даже премьеры фильмов отменяются по всему миру в связи с распространением коронавируса. Любители «Евровидения» задаются вопросом: собираются ли власти Нидерландов отменять конкурс или переносить его? Кажется, пока что нет.

Во-первых, на данный момент участники «Евровидения» остались без визиток, но другие мероприятия остаются в силе. Во-вторых, страна продолжает готовиться к событию – в начале апреля власти планируют приступить к строительству сцены. В Европейском вещательном союзе отмечают, что следят за ситуацией.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Чемпионат мира по хоккею хотят отменить. Пока что ожидается официальная информация от властей Швейцария.