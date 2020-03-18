Улицы Санкт-Петербурга вымоют с шампунем

Улицы Санкт-Петербурга вымоют с шампунем
Уборка намечена на четверг, 19 марта. Фото: Baltphoto

Комитет по благоустройству Северной столицы вымоет с шампунем главную площадь города и прилегающие территории.

О планах капитальной уборки Дворцовой площади и примыкающих к ней улиц рассказали в ведомстве в среду, 18 марта. Специальные средства сделают центральную точку Петербурга сияющей и благоухающей. Уборка запланирована на четверг, 19 марта.

В комитете рассказали, что мытье тротуаров и проезжей части в это время года — стандартная практика. После зимы в асфальте скапливается большое количество вредных реагентов, а также остатки нефтепродуктов и органики. Работы по очистке Дворцовой площади также способствуют улучшение санитарно-эпидемиологической обстановки в городе.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что с 20 марта в Северной столице будет затруднено движение по Шлиссельбургскому проспекту, а также улицам Оптиков и профессора Попова.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
комитет по благоустройству санкт-петербург уборка дорог
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Землетрясение магнитудой 5,7 зафиксировано в американском штате Юта
Улицы Санкт-Петербурга вымоют с шампунем
Премьеры фильмов будут показывать онлайн во время пандемии коронавируса
Следком возбудил дело о хищении в ходе реставрации консерватории в Петербурге
Девятилетнего мальчика сбили на перекрестке Энгельса и Просвещения
Стали известные новые симптомы коронавируса COVID-19
В Петербурге появится онлайн-сервис, где врачи ответят на все вопросы по ...
Под Приозерском дорожники перехватили самосвалы с песком, которые разбили дороги