Улицы Санкт-Петербурга вымоют с шампунем

Комитет по благоустройству Северной столицы вымоет с шампунем главную площадь города и прилегающие территории.

О планах капитальной уборки Дворцовой площади и примыкающих к ней улиц рассказали в ведомстве в среду, 18 марта. Специальные средства сделают центральную точку Петербурга сияющей и благоухающей. Уборка запланирована на четверг, 19 марта.

В комитете рассказали, что мытье тротуаров и проезжей части в это время года — стандартная практика. После зимы в асфальте скапливается большое количество вредных реагентов, а также остатки нефтепродуктов и органики. Работы по очистке Дворцовой площади также способствуют улучшение санитарно-эпидемиологической обстановки в городе.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что с 20 марта в Северной столице будет затруднено движение по Шлиссельбургскому проспекту, а также улицам Оптиков и профессора Попова.