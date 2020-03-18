В Петербурге раскрыли банду «теневых банкиров»

Сотрудники правоохранительных органов Петербурга совместно с управлением ФСБ провели обыск в местах проживания членов ОПГ, осуществлявших незаконную банковскую деятельность.

Об этом в среду, 18 марта, сообщили в пресс-службе Управления ФСБ по Петербургу и Ленинградской области. Обыски проводились не только региональным ведомством, но и УФСБ по Вологодской области и Хабаровскому краю. В общей сложности оперативники нанесли визит в более чем 55 объектов.

Согласно данным следствия, с 2018 по 2019 годы на территории Санкт-Петербурга, Вологды и Череповца орудовала организованная преступная группировка, в которую входили около 40 человек. Все они занимались созданием теневых финансовых схем для отмывания денег. На нелегально добытые средства преступники приобрели недвижимость в Петербурге и Комосомольске-на-Амуре.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге раскрыли деятельность преступниц, незаконным образом ставивших на учет мигрантов.