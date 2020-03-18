Джиган почти помирился с Оксаной Самойловой

Несмотря на то, что Джиган показал в эфире Оксану, неизвестно, помирилась ли пару. Фото: Instagram @iamgeegun

Несмотря на то, что Джиган показал в эфире Оксану, неизвестно, помирилась ли пару. Фото: Instagram @iamgeegun

Хип-хоп исполнитель, выйдя из майамского реабилитационного центра, попытался заслужить прощение своей супруги, Оксаны Самойловой.

Денис Устименко-Вайнштейн попал в рехаб несколько дней назад, предположительно, из-за проблем с наркотиками. Этому предшествовал скандал в семье, подробности которого остаются неизвестными. Оксана Самойлова, обычно крайне активный пользователь социальных сетей, после случившегося затихла. За все время она лишь несколько раз поделилась с подписчиками своей печалью, никак не объяснив произошедшее.

В одном из прямых эфиров после выхода из клиника Джигана засыпали вопросами по поводу его отношений с женой. Рэпер показал подписчикам мирно загорающую Оксану, которой он подносит напитки. Поклонники пары высказали надежду, что взаимоотношения между супругами вскоре наладятся окончательно.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Самойлова развеяла слухи о разводе с Джиганом и лишении его родительских прав.