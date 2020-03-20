В Выборге перекрыли улицу из-за частичного обрушения Дома Говинга

В Выборге перекрыли улицу из-за частичного обрушения Дома Говинга
Фото: http://forum.citywalls.ru

В связи с аварийным состоянием объекта архитектурного наследия Выборга районная администрация приняла решение перекрыть Крепостную улицу.

Проход по Крепостной улице закрыт с 20 марта, поскольку днем ранее произошло частичное обрушение фасада здания, из-за чего территория возле него признана потенциально небезопасной для пешеходов. Власти Выборга уже оповестили о случившемся собственника здания, а также обратились в правоохранительные органы.

Администрация города уже уведомляла владельца Дома Говинга о необходимости срочной реставрации объекта исторического наследия. Аналогичное постановление вынес суд в мае прошлого года, однако это не возымело влияния.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что власти Выборга требовали законсервировать здание из-за его плачевного состояния. Между тем, собственник здания, ООО «СК «Северо-Запад» приобрел дом Говинга в кредит.

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