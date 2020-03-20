В Подпорожье пьяная посиделка со слесарем обернулась для молодой девушки смертью

В Подпорожье пьяная посиделка со слесарем обернулась для молодой девушки смертью
Хозяина квартиры задержали. Возбуждено уголовное дело. Фото: Baltphoto

В правоохранительные органы Подпорожского района Ленобласти обратился 30-летний мужчина, который заявил, что в квартире его отца обнаружил мертвую девушку.

Заявитель пришел в полицию в четверг, 19 марта. Он объяснил, что в квартире его 63-летнего отца, работающего слесарем, лежит труп молодой неизвестной женщины. На теле погибшей мужчина заметил многочисленные телесные повреждения.

Стражи порядка незамедлительно приехали на место происшествия, в один из домов по Сосновой улице в городе Подпорожье. Они увидели в квартире умершую девушку с множественными гематомами и ссадинами на лице, сломанным носом и израненным подбородком. Погибшей оказалась 24-летняя горожанка. Обстоятельства её смерти остаются неизвестными, хозяин квартиры задержан в качестве подозреваемого.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге будут судить преступников, которые опаивали жертв медицинскими препаратами, а после грабили.

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