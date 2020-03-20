Музеи и театры Ленинградской области продолжают работать

Теперь восполнять нехватку культурных мероприятий можно в Выборге и Лодейном Поле. Фото: https://lenobl.ru

Теперь восполнять нехватку культурных мероприятий можно в Выборге и Лодейном Поле. Фото: https://lenobl.ru

Культурные учреждения Ленинградской области, музеи, библиотеки, театры и кинотеатры, по-прежнему готовы принимать посетителей.

Попасть в любые культурные учреждения региона можно в штатном режиме, кроме одного условия: одновременно в музее, библиотеке и других общественных местах могут находиться не более 100 человек. Так, театр драмы и кукол «Святая крепость» в Выборге, а также театр «Апрель» в Лодейном Поле продолжат радовать зрителей спектаклям.

К сожалению, на областные театры, располагающиеся на территории Санкт-Петербурга, это правило не распространяется. В связи с приказом Министерства культуры РФ, «Театр на Васильевском острове», «Театр на Литейном» и театр «Комедианты» вместе с выставочным залом «Смольный» закрыты на карантин.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что вместе с другими музеями Северной столицы прекращает работу недавно открывшийся музей Бродского.