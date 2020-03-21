Смольный не пустил журналистов на встречу с бизнесом, посвященную последствиям коронавируса

Смольный не пустил журналистов на встречу с бизнесом, посвященную последствиям коронавируса
На мероприятии должно было быть около 40 человек. Фото: pixabay

В Северной столице должна была пройти открытая встреча властей города с представителями бизнеса, на которой обсудили бы экономические последствия, связанные с новой инфекцией. Представителей СМИ туда не пустили.

О том, что мероприятие будет закрытым, стало известно прямо перед его началом. Как сообщает «Коммерсант», о причинах такого решения умолчали.

Изначально мероприятие планировалось сделать открытым для журналистов, должно было быть около 40 человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, Владимир Путин выразил готовность оказать помощь Италии в борьбе с коронавирусной инфекцией.

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