Смольный не пустил журналистов на встречу с бизнесом, посвященную последствиям коронавируса

В Северной столице должна была пройти открытая встреча властей города с представителями бизнеса, на которой обсудили бы экономические последствия, связанные с новой инфекцией. Представителей СМИ туда не пустили.
О том, что мероприятие будет закрытым, стало известно прямо перед его началом. Как сообщает «Коммерсант», о причинах такого решения умолчали.
Изначально мероприятие планировалось сделать открытым для журналистов, должно было быть около 40 человек.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, Владимир Путин выразил готовность оказать помощь Италии в борьбе с коронавирусной инфекцией.