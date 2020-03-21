Путин выразил готовность оказать помощь Италии в борьбе с коронавирусом

Путин выразил готовность оказать помощь Италии в борьбе с коронавирусом
Владимир Путин. Фото: kremlin.ru

Российский лидер Владимир Путин связался с премьер-министром Италии Джузеппе Конте и пообещал оказать помощь в борьбе с вирусом COVID-2019.

В ходе телефонного разговора президент РФ заявил, что Россия готова направить в республику бригады специалистов, мобильные комплексы для дезинфекции и медоборудование для борьбы с новой инфекцией.

Как сообщили в пресс-службе Кремля, поставки будут осуществляться по линии Минобороны с задействованием самолетов Воздушно-космических сил.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, врач развеял миф о том, что коронавирус опасен лишь для пожилых людей. Специалист заявил, что среди пациентов есть те, которым по 20 и 30 лет, их довольно много.

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