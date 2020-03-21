Врач развеял миф о том, что коронавирус опасен лишь для пожилых людей

Врач развеял миф о том, что коронавирус опасен лишь для пожилых людей
Половина тяжело больных в отделении моложе 65 лет. Фото: pixabay

Врач опроверг распространенное мнение о том, что новый вирус может быть опасен для пенсионеров и не несет существенного вреда для молодежи.

Итальянский медик из клиники в Ломбардии Антони Песенти рассказал, что рассуждения о том, что вирус COVID-2019 может навредить только пожилым людям и людям с ослабленным иммунитетом являются мифом.

Как сообщает Sky News, специалист отметил, что около половины тяжелобольных моложе 65 лет. Есть пациенты, которым по 20 и 30 лет, их довольно много.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербургские торговые центры устраивают распродажи на фоне новостей о закрытии из-за вируса Сovid-2019.

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