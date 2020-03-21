Петербургские ТЦ устраивают распродажи на фоне новостей о закрытии из-за вируса Сovid-2019

Петербургские ТЦ устраивают распродажи на фоне новостей о закрытии из-за вируса Сovid-2019
Размеры распродаж могут достигать новогодних, скидки доходят до 70%. Фото: pixabay

В Северной столице торговые центры запестрили скидками. Магазины вынуждены завлекать распродажами посетителей, которые избегают общественные места из-за распространения коронавируса.

Инфекция Сovid-2019 грозит оставить ТЦ без единого покупателя. В связи с этим размеры распродаж в ряде магазинов стали достигать новогодних, скидки доходят до 70%.

В случае, если они прекратят работу на фоне пандемии, то их доходы сведутся к нулю. Помимо этого, заработка лишатся сотрудники, также необходимо платить налоги и за коммунальные услуги.

Путем введения распродаж магазины могут заработать хоть какие-то средства перед возможным долгим закрытием.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербуржцев могут начать штрафовать за массовые мероприятия во время пандемии.

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