Доставку продуктов в Петербурге сделают безопасной

Доставку продуктов в Петербурге сделают безопасной
В условиях эпидемии люди стараются не выходить лишний раз на улицу даже за продуктами. Фото: pixabay.com

В связи с эпидемиологической ситуацией в городе, большое количество горожан начали заказывать продукты на дом. О необходимости обезопасить отрасль доставки заявил вице-губернатор Петербурга Евгений Елин.

Сейчас многие представители малого бизнеса хотят сменить профиль на доставку. Появляются новые организации, оборудование, системы и логистика. Об этом сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Помимо этого, сейчас находится на обсуждении вопрос о предоставлении курьерам права использования выделенных полос или выделения специальных помещений в жилых домах.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что сервис доставки продуктов iGooods в 2,6 раз расширяет штат сотрудников. Данная инициатива поможет быстрее доставлять продукты и обслуживать большее количество людей. Также, благодаря увеличению рабочих мест, многие граждане смогут устроиться на работу.

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