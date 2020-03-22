Little Big не смогут выступить с Uno на «Евровидении» в 2021 году

Представлять Россию на Евровидение должна была группа Little Big. Фото: кадр из клипа на песню Uno

Представлять Россию на Евровидение должна была группа Little Big. Фото: кадр из клипа на песню Uno

Петербургская рейв-группа Little Big не сможет представить песню Uno на «Евровидении» в 2021 году.

Все конкурсанты должны будут выступить с новыми композициями. Об этом сообщили организаторы «Евровидения» в Twitter.

По правилам конкурса представители стран могут исполнить только новые песни. Композиции, выпущенные годом ранее, не принимаются на «Евровидении».

Поедет ли Little Big на «Евровидение» в 2021 году пока неизвестно. Страны-участницы сами решают, кто будет представлять их на конкурсе.

«Евровидение-2020» должно было пройти в концертном зале Ahoy в Роттердаме 12, 14 и 16 мая. Ожидалось, что Россию представит петербургская рейв-группа Little Big с песней Uno. В связи с угрозой распространения коронавируса нового типа конкурс был отменен. Решение организаторы «Евровидения» озвучили 18 марта.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что танцор из клипа на песню Uno Дмитрий Красилов заявил, что не знает, поедет ли на «Евровидение» вместе с группой в 2021 году.