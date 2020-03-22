Инфекционист из Ставрополья признала вину в нарушении карантинного режима

Примечательно, что сама врач агитировала за необходимость самоизоляции. Фото: Pixabay

Примечательно, что сама врач агитировала за необходимость самоизоляции. Фото: Pixabay

Теперь ей грозит уголовная ответственность.

Главный инфекционист Ставропольского края Ирина Санникова скрыла свое посещение Испании и вышла на работу. Позднее женщина почувствовала недомогание и была госпитализирована.

О первом подозрении на COVID-19 сообщил ранее губернатор Ставрополья Владимир Владимиров. Он сообщил, что женщина, находящаяся в больнице — врач. Ее поведение глава города назвал безответственным.

Теперь Санниковой грозит возбуждение уголовного дела по двум статьям — «Сокрытие информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни или здоровья людей» и «Халатность». Об этом сообщают РИА-новости с ссылкой на источник в полиции.

После подтверждения диагноза, 11 человек, с которыми контактировала женщина, будут находиться под наблюдением медиков. Пока что, у них взяли необходимые анализы.

В связи с событием, в регионе были приняты меры по сдерживанию распространения коронавируса. Школы и сады закрылись на 3 недели. Обучение в вузах продлится дистанционно. Общественные мероприятия отменены.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что еще 61 человек в России заразился коронавирусом.