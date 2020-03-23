В СЗФО в 2019 году впервые банковскими картами пользовались активнее, чем наличными

На 1 января 2020 года в СЗФО выпущено 29,4 млн платежных карт. Из них 14,9 млн штук приходится на Санкт-Петербург, что на 6,9% больше, чем на начало 2019 года. Фото: pixabay.com

На 1 января 2020 года в СЗФО выпущено 29,4 млн платежных карт. Из них 14,9 млн штук приходится на Санкт-Петербург, что на 6,9% больше, чем на начало 2019 года. Фото: pixabay.com

За прошедший год жители Петербурга и СЗФО совершили 4,5 миллиарда операций с помощью банковских карт на общую сумму 6,8 триллионов рублей.

В сравнении с 2018 годом количество операций возросло на 24,8%, а объемы увеличились на 11,3%. При этом популярность наличных среди жителей Северо-Западного федерального округа в прошлом году заметно поубавилась: количество операций по снятию наличных уменьшилось на 5,2% и составило 331,5 млн транзакций, а их объем вырос на 0,6% до 3,2 трлн рублей.

При этом петербуржцы в прошлом году совершали более половины (53%) безналичных транзакций от общего объема операций с использованием банковских карт, передает управление Банка России по СЗФО.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что из-за снижения индексов российских акций на бирже, доллар и евро вновь взлетели.