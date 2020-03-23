Доллар и евро подорожали на открытии торгов

Российский рынок акций открылся снижением индексов. На фоне этого, по данным Московской биржи, возросли курсы доллара и евро по отношению к рублю.

Курс доллара на открытии Московской биржи в понедельник, 23 марта, увеличился на 1,6%. Американская валюта выросла до 81,2 рубля.

Курс евро на открытии поднялся на 2% и составил 81,12 рубля.

Напомним, курс рубля снизился на фоне обвала цен на нефть. Нефтяные котировки обрушились после того, как страны ОПЕК+ не смогли прийти к договоренностям по добыче нефти. Сделка ОПЕК+ прекращает свое действие с 1 апреля, что лишает участников альянса ограничений. Ситуацию усугубили пандемия коронавируса и меры, связанные с ней.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в середине марта майские фьючерсы на нефть марки Brent в ходе торгов на лондонской бирже ICE упали до $29,52 за баррель. Показатели эти стали самыми низкими с января 2016 года.