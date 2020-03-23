Премьер Италии заявил, что эпидемия коронавируса не достигла своего пика в стране

Премьер Италии заявил, что эпидемия коронавируса не достигла своего пика в стране
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте. Фото: governo.it

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что эпидемия коронавируса продолжит распространяться в стране, а число инфицированных будет расти.

Он призвал итальянцев оставаться дома и отметил, что пик распространения вируса еще не достигнут.

«Это будут самые тяжелые дни, потому что мы не достигли наиболее острой фазы заражения, и числа еще будут расти. Многое зависит от ответственного поведения каждого из нас <…> если каждый выполнит свою часть дела, мы раньше пройдем это труднейшее испытание», — отметил Конте, сообщает газета la Stampa.

По последним данным, всего в Италии заражено 59 138 человек. Зарегистрировано 5 476 смертей и 7 024 выздоровлений.

Ранее Джузеппе Конте объявил о расширении карантинных мер на всю национальную территорию в связи с активным распространением эпидемии коронавируса. В Италии ограничили передвижение граждан по стране. Премьер-министр подчеркнул, что передвижения возможны только по веским причинам, включая рабочие или семейные обстоятельства, а также причины, связанные со здоровьем. В частности, власти приостановят работу всех школ, музеев, театров, спортзалов, бассейнов, а также массовых мероприятий. В заведениях общепита клиентам придется находиться на расстоянии в 1 метр друг от друга.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что россиянка Анастасия Москаленко, живущая во Флоренции, рассказала, как проходит жизнь в Италии, в которой заболели уже более 12 тысяч человек. По ее словам, в стране действует строжайший карантин. Компании и учебные заведения перешли на дистанционный режим.

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