Барбара Брыльска опровергла информацию об онкологии

Актриса Барбара Брыльска, известная по легендарной роли Нади Шевелевой из «Иронии судьбы или С легким паром», опровергла информацию о том, что борется с онкологическим заболеванием.

Не так давно в ряде изданий появилась информация, что 78-летняя актриса в течение продолжительного времени лечится от рака языка. Телеканал «Звезда» обратился к Барбаре за официальным комментарием. К счастью, кинозвезда заявила, что здорова: «Какие слухи странные», — отметила она.

Брыльска также подчеркнула, что находится на самоизоляции в связи с пандемией коронавируса. На сегодняшний день актриса проживает в Варшаве.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Анфиса Чехова перенесла операцию. Телеведущей провели лазерное хирургическое вмешательство на венах ног. К счастью, процедура завершилась успешно.