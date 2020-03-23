Роспотребнадзор подтвердил, что у переболевших COVID-19 вырабатывается иммунитет

Об этом в интервью программы «Познер» рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Попова подтвердила, что переболевший человек может избежать повторного заражения из-за выработанного иммунитета. Об этом говорят как исследования коллег, так и исследования российского ведомства. В крови ранее инфицированного образуется иммуноглобулины M и G, которые в дальнейшем защищают организм от вируса.

Главный врач страны также напомнила, что в России сейчас официально подтверждено 438 случаев заражения. Из них 17 человек уже успешно вылечились и выписались из медицинских учреждений.

Пандемией ситуацию с заболеваемостью коронавирусом ВОЗ официально назвали 11 марта. По всему миру заразились более 300 тыс. жителей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в ВОЗ заявили о стремительном ускорении пандемии коронавируса.