С 26 марта в Таиланде вводится режим ЧС

Его действие продлится до 30 апреля.

О данных мерах принимаемых в связи с активным распространением коронавирусной инфекции сообщил премьер-министр страны Прают Чан-Оча в обращении к народу.

Данный указ сможет вводить ограничение в привычный ход жизни местных жителей. Но пока серьезных мер принято не будет. Информации о закрытии заведений или введении комендантских часов пока нет. Также, местные органы правопорядка будут контролировать СМИ, распространяющие ложные сведения. Об этом сообщает ТАСС.

Пока что, с 25 марта местных жителей обязали пользоваться в защитными масками в транспорте. Помимо этого, крупная сеть магазинов Таиланда дополнительно наняла 20 тыс. курьеров, которые будут доставлять продукты жителям страны на дом.

В настоящее время в стране подтверждено 827 случаев заражения COVID-19. Из них 57 человек, которые смогли одолеть болезнь. Скончалось же 4 человека. Также, с 22 марта, туристы, которые хотят попасть в Таиланд, должны будут подтвердить с помощью медицинских справок, что они не больны. Помимо этого, путешественники должны иметь при себе полис страхования с покрытием от 100 тысяч долларов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что врач проигнорировала карантин после возвращения из Таиланда в Петербурге.